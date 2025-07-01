ЕС повысил пошлины на удобрения из России и Белоруссии

Примечательно, что, по данным Евростата, Россия в марте этого года нарастила поставки удобрений в Евросоюз до максимума с ноября 2022 года. Так, в начале весны ЕС импортировал российских удобрений на 206,1 миллиона евро, что примерно на 15% больше, как в месячном, так и в годовом выражении. При этом стоимость европейского импорта стала максимальной с ноября 2022 года, когда она составляла 263,5 миллиона евро.