Трамп планирует принять Нетаньяху в Белом доме

«Президент Трамп примет премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Белом доме в понедельник», — написал Равид в социальной сети X.
Ранее Трамп назвал судебное преследование Нетаньяху «охотой на ведьм». В соцсети Truth Social американский лидер заявил, что уголовное дело, в котором политик обвиняется во взяточничестве и мошенничестве, серьёзно мешает переговорному процессу с Ираном и палестинским движением ХАМАС.
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