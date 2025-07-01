Париж введет максимальный уровень погодной угрозы из-за аномальной жары в ЕС

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Максимальный уровень погодной опасности из-за жары введут в столице Франции и еще 15 департаментах страны 1 июля. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на Национальную метеорологическую службу «Метео-Франс».
Максимальный, красный уровень погодной угрозы начнет действовать со вторника, 1 июля, в Париже и 15 центральных департаментах Франции. Еще в 68 департаментах «Метео-Франс» ввела повышенный, оранжевый уровень.
На всей территории страны, за исключением севера Атлантического побережья, температура воздуха превысит 34 градуса, а в находящихся в зоне риска регионах она достигнет 38 и 41 градуса.
«Красный уровень предупреждения о волне жары соответствует экстремальной волне тепла, исключительной по своей продолжительности, интенсивности и географическому охвату. Она оказывает сильное воздействие на здоровье всех групп населения», — отметили в метеослужбе.
По ее информации, ночь и день 30 июня стали рекордно жаркими в истории на территории Франции. Столбик термометра в ночные часы не опустился ниже 28 градусов.
Накануне 30 июня министр образования страны Элизабет Борн сообщила, что более 1,3 тыс. школ во Франции будут полностью или частично закрыты в течение нескольких дней в начале этой недели из-за аномальной жары.
Ранее научный журнал Lancet опубликовал отчет, из которого следует, что Париж является самой «смертоносной» столицей Европы на фоне высоких летних температур. В среднем там ежегодно регистрируется 400 смертей, связанных с жарой. -0-