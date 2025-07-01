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В G7 призвали Иран и Израиль соблюдать режим прекращения огня

Министры иностранных дел стран G7 призвали Иран и Израиль соблюдать перемирие.

Министры иностранных дел стран G7 призвали Иран и Израиль соблюдать перемирие.

Также они обратились к Тегерану, заявив, что ему следует воздерживаться от «неоправданного обогащения урана», говорится в совместном заявлении министров.

«Мы подтверждаем, что Иран никогда не сможет иметь ядерного оружия, и призываем Иран воздержаться от возобновления неоправданной деятельности по обогащению», — говорится в документе.

Главы МИД G7 также выступили с призывом возобновить переговоры, направленные на выработку устойчивого соглашения по миру между двумя государствами. Еще они заявили, что Иран для этого должен полностью сотрудничать с МАГАТЭ.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп в июле может принять в Белом доме премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

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