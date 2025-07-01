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Швеция усилит надзор за иностранными судами в Балтийском море

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Власти Швеции с 1 июля усиливают надзор за иностранными судами в шведских территориальных водах, в частности, в Балтийском море, в качестве меры по «противодействию» прохождению танкеров, якобы причастных к перевозке российских энергоресурсов.

Источник: © РИА Новости

Как ранее сообщило министерство юстиции, береговая охрана и морское управление Швеции будут собирать данные о страховке судов, причем не только тех судов, которые заходят в шведские порты, но и тех, что проходят в шведских территориальных водах или в исключительной экономической зоне.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявлял, что новые правила позволят Швеции и ее союзникам собирать важную информацию о судах, которую впоследствии можно использовать для подготовки санкций.

В феврале европейское издание Politico сообщало, что страны Евросоюза обсуждают планы по захвату в Балтийском море нефтяных танкеров, якобы связанных с Россией, и могут в качестве обоснования использовать международное право в области защиты экологии и борьбы с пиратством или же принять новые национальные нормативно-правовые акты.

В свою очередь, помощник президента РФ, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев заявил, что Великобритания вместе с другими странами НАТО пытается навязать государствам Европы возможность арестов российских судов на Балтике якобы из-за угроз природе и инфраструктуре, но Россия тщательно отслеживает эти действия недружественных стран и готовит контрмеры.

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