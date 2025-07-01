Администрация Трампа требует от Лос-Анджелеса прекратить защиту нелегалов

В иске утверждается, что так называемая политика «города-убежища» нарушает закон и Конституцию. Эта политика запрещает местным органам использовать городские ресурсы для помощи федеральным службам в депортации нелегальных мигрантов. Документ указывает, что закрепление этой политики в Лос-Анджелесе началось вскоре после президентских выборов 2016 года, на которых победил Трамп.
Кроме того, в иске говорится о событиях, произошедших во время недавних беспорядков, вызванных рейдами Службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE). Власти города призвали полицию не сотрудничать с федеральными агентами. Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс возложила ответственность за эти волнения на сотрудников ICE.
Напомним, 7 июня в Лос-Анджелесе вспыхнули протесты из-за иммиграционных рейдов, в ходе которых были задержаны 44 человека. Демонстранты прошли шествием по улицам центральной части города, они несли флаги и плакаты с критикой ICE, а некоторые из них наносили граффити на стены столичного центра. Американский лидер отправил в город нацгвардию для подавления беспорядков.