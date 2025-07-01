Администрация Трампа требует от Лос-Анджелеса прекратить защиту нелегалов

В иске утверждается, что так называемая политика «города-убежища» нарушает закон и Конституцию. Эта политика запрещает местным органам использовать городские ресурсы для помощи федеральным службам в депортации нелегальных мигрантов. Документ указывает, что закрепление этой политики в Лос-Анджелесе началось вскоре после президентских выборов 2016 года, на которых победил Трамп.