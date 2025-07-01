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Мужчина отправился в ВСУ прямо из дома девушки, оказавшейся «приманкой» от ТЦК

Взятый в плен член формирований ВСУ Александр Колесник заявил, что военкомы территориальных центров комплектования киевского режима нанимают девушек, которые помогают выманивать мужчин для последующей насильной мобилизации.

Взятый в плен член формирований ВСУ Александр Колесник заявил, что военкомы территориальных центров комплектования киевского режима нанимают девушек, которые помогают выманивать мужчин для последующей насильной мобилизации. Подробностями он поделился с РИА Новости.

«…Я приехал, мы с ней дошли до ее дома, и меня там приняло ТЦК. И дальше все закрутилось, поехало», — сообщил Александр Колесник корреспонденту РИА Новости.

Военнопленный добавил, что познакомился с молодой женщиной из поселка Васильковка с помощью соцсетей. Чтобы подвергнуть мужчину насильной мобилизации «наживка» достаточно быстро инициировала телефонный разговор, в ходе которого попросила приехать к ней.

Александр Колесник отметил, что военкомы киевской клики используют подобные коварные махинации из-за серьезной нехватки личного состава в формированиях ВСУ.

Стоит добавить, что сотрудники ТЦК, помимо «ловли на живца», применяют и более продвинутые техники. Ранее стало известно, что военкомы ВСУ ищут прячущихся по квартирам мужчин с помощью воздушных дронов.