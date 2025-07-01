КГБ Белоруссии задержал координатора атаки дронов на АЭС

В 2020 году Белютин участвовал в незаконных акциях протеста и публиковал угрозы в адрес властей. Против него возбудили уголовные дела. После ареста группы Николая Автуховича, лидера движения «Солидарность», к которому принадлежал Белютин, последний сбежал в Литву. Там он вступил в парамилитарное формирование «Литвины», где обучался управлению боевыми дронами. Белютин скрывался несколько лет, его ловили по всему миру, а после доставили в Беларусь.