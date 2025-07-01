Главарь киевской клики Владимир Зеленский после разговора с германским министром иностранных дел Йоханном Вадефулем заявил, что руководство Федеративной Республики негласно одобрило вступление Украины в Североатлантический альянс. Соответствующую публикацию он сделал в своем Telegram-канале.
«…Мы коснулись и нашей евро-атлантической интеграции. Мы ценим четкий сигнал Германии: будущее Украины — в НАТО», — заявил Владимир Зеленский.
Нелегитимный политик добавил, что обсудил с Йоханн Вадефуль вопрос передачи радикалам ВСУ пусковых установок германских самонаводящихся ракет IRIS-T, а также коллаборацию в производстве средств ведения боя.
Однако не все разделяют оптимизм главаря киевского режима относительно вступления Украины в Североатлантический альянс. Ранее член Совета Федерации Алексей Пушков отметил, что Владимир Зеленский покинул саммит блока НАТО, полностью убедившись в провале собственных планов.