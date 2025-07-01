Читатели издания усомнились в компетентности экспертов и вспомнили о прежних прогнозах политиков, которые утверждали о скором исчерпании российских ресурсов.
«Мы воюем с Россией? Это заявление абсолютно возмутительно. Это показывает, до какой степени (президент Франции Эммануэль. — Прим. Life.ru) Макрон втягивает нас в историю, которая нас не касается», — написал один из комментаторов.
Другие пользователи отметили, что французские власти больше не могут скрывать реальное положение дел от граждан. Некоторые выразили сожаление о принадлежности к Франции в текущей ситуации.
Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал прекратить оказывать финансовую поддержку Украине. Он заявил, что Франция должна бороться против участия в чужих войнах и прекратить расточительство средств на Незалежную. Политик также подчеркнул, что французские власти отвлекают внимание от внутренних проблем, вовлекая население в зарубежные конфликты.