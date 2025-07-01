Трамп отменил санкции против Сирии, указ вступит в силу 1 июля

Указ предусматривает снятие санкций с Дамаска, однако сохраняет ограничения в отношении Башара Асада, его соратников, а также лиц, причастных к нарушению прав человека, наркоторговле и производству химического оружия.
«Президент Трамп только что подписал указ о прекращении программы санкций в отношении Сирии для поддержки пути страны к стабильности и миру. Указ снимает санкции с Сирии, сохраняя санкции в отношении (бывшего президента Сирии. — Прим. Life.ru) Башара Асада, его соратников, нарушителей прав человека, наркоторговцев, лиц, связанных с деятельностью по созданию химического оружия», — говорится в документе.
Госдепартаменту поручено изучить возможности смягчения санкций в ООН для поддержки стабильности и мира в Сирии.
Ранее политолог оценил последствия введения США 500% пошлин. Если Трамп поддерживает законопроект о введении пошлин для стран, сотрудничающих с Россией, то он должен понимать, что это может обернуться против него. Главная опасность заключается в реакции Китая — крупнейшего импортёра российской нефти, который почти наверняка ответит симметричными мерами.