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Трамп отменил санкции против Сирии, указ вступит в силу 1 июля

Президент США Дональд Трамп подписал указ об отмене санкционного режима против Сирии с 1 июля. Об этом говорится в заявлении Белого дома. Госсекретарю поручено пересмотреть статус Сирии как государства-спонсора терроризма.

Источник: Life.ru

Указ предусматривает снятие санкций с Дамаска, однако сохраняет ограничения в отношении Башара Асада, его соратников, а также лиц, причастных к нарушению прав человека, наркоторговле и производству химического оружия.

«Президент Трамп только что подписал указ о прекращении программы санкций в отношении Сирии для поддержки пути страны к стабильности и миру. Указ снимает санкции с Сирии, сохраняя санкции в отношении (бывшего президента Сирии. — Прим. Life.ru) Башара Асада, его соратников, нарушителей прав человека, наркоторговцев, лиц, связанных с деятельностью по созданию химического оружия», — говорится в документе.

Госдепартаменту поручено изучить возможности смягчения санкций в ООН для поддержки стабильности и мира в Сирии.

Ранее политолог оценил последствия введения США 500% пошлин. Если Трамп поддерживает законопроект о введении пошлин для стран, сотрудничающих с Россией, то он должен понимать, что это может обернуться против него. Главная опасность заключается в реакции Китая — крупнейшего импортёра российской нефти, который почти наверняка ответит симметричными мерами.

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