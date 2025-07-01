Трамп отменил санкции против Сирии, указ вступит в силу 1 июля

Ранее политолог оценил последствия введения США 500% пошлин. Если Трамп поддерживает законопроект о введении пошлин для стран, сотрудничающих с Россией, то он должен понимать, что это может обернуться против него. Главная опасность заключается в реакции Китая — крупнейшего импортёра российской нефти, который почти наверняка ответит симметричными мерами.