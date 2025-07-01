Маск предложил создать новую партию, которая будет заботиться о людях

Отец предпринимателя Эррол Маск заявил, что Илон не политик, а человек из мира технологий, и ему ещё есть чему поучиться в искусстве лидерства. Также высказался и политолог Сергей Марков. По его мнению, Маск не сможет создать в США собственную партию в противовес главе Белого дома Дональду Трампу.