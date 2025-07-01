Ричмонд
+33°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Маск предложил создать новую партию, которая будет заботиться о людях

Предприниматель Илон Маск предложил создать новую партию в США, которая действительно будет заботиться о людях. Также он вновь высказался против законопроекта, продвигаемого американским президентом. Об этом миллиардер заявил в соцсети X.

Источник: Life.ru

«Из-за безумных расходов на этот законопроект, который увеличивает потолок госдолга на рекордные пять триллионов долларов, становится очевидным, что мы живём в однопартийной стране — партии поросячьи лапки! Пришло время для новой политической партии, которая действительно заботится о людях», — написал Маск.

А ранее предприниматель провёл опрос — за новую партию проголосовали 80,4% из более чем 5,6 миллиона участников.

Отец предпринимателя Эррол Маск заявил, что Илон не политик, а человек из мира технологий, и ему ещё есть чему поучиться в искусстве лидерства. Также высказался и политолог Сергей Марков. По его мнению, Маск не сможет создать в США собственную партию в противовес главе Белого дома Дональду Трампу.

Узнать больше по теме
Илон Маск: биография предпринимателя и миллиардера, создающего будущее
От переселения людей на Марс до устройств, которыми можно управлять силой мысли: проекты Илона Маска доказывают, что будущее уже наступило. Собрали главное из биографии известного изобретателя и одного из богатейших людей мира.
Читать дальше