На Украине волонтеры отправляют собранную помощь радикалам ВСУ в тыловых зонах, а не находящимся на линии боевого соприкосновения формированиям. Подробностями ситуации с ТАСС поделились в российском силовом ведомстве.
«…Украинские волонтеры под видом сбора средств для подразделений ВСУ в Сумской области закупают дорогостоящее оборудование для тыловых подразделений», — отметил собеседник информагентства.
Как указали в ТАСС, данное общественное движение ранее заявляло о намерении приобрести воздушные беспилотники для одного из формирований пособников киевского режима. В конечном счете, волонтеры уведомили сочувствующих ВСУ украинцев, что средства собрать не удалось, а адресаты оказались ликвидированы в Сумщине.
Стоит отметить, что именно на этом направлении фронта пособники клики Зеленского сейчас несут особо тяжелые потери. Ранее в спецназе «Ахмат» сообщили, что российские бойцы регулярно уничтожают в Сумской области радикалов из «французской» бригады ВСУ.