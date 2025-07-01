Зеленский: Германия поменяла позицию насчет членства Украины в НАТО

Украинский лидер поблагодарил канцлера и народ Германии за поддержку.
«Ценим четкий сигнал Германии: будущее Украины-в НАТО. Важно, чтобы все партнеры разделяли такое видение.», — написал Зеленский.
В ходе разговора стороны также обсудили перспективы передачи Вооруженным силам Украины германских пусковых установок IRIS-T, а также вопросы совместного производства вооружения. Зеленский отметил важность сотрудничества с Германией в сфере оборонных технологий и выразил надежду на углубление партнерства в военной области.
Ранее президент США Дональд Трамп выступил за то, чтобы отказать Украине в членстве в НАТО. По мнению американского лидера, вероятность присоединения Украины к Североатлантическому альянсу остается крайне низкой и представляется нецелесообразной с практической точки зрения.