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Зеленский: Германия поменяла позицию насчет членства Украины в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о поддержке Германией вступления Украины в НАТО. Об этом он сообщил в своем telegram-канале, комментируя итоги переговоров с главой МИД Германии Йоханном Вадефулем.

Украинский лидер поблагодарил канцлера и народ Германии за поддержку.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о поддержке Германией вступления Украины в НАТО. Об этом он сообщил в своем telegram-канале, комментируя итоги переговоров с главой МИД Германии Йоханном Вадефулем.

«Ценим четкий сигнал Германии: будущее Украины-в НАТО. Важно, чтобы все партнеры разделяли такое видение.», — написал Зеленский.

В ходе разговора стороны также обсудили перспективы передачи Вооруженным силам Украины германских пусковых установок IRIS-T, а также вопросы совместного производства вооружения. Зеленский отметил важность сотрудничества с Германией в сфере оборонных технологий и выразил надежду на углубление партнерства в военной области.

Ранее президент США Дональд Трамп выступил за то, чтобы отказать Украине в членстве в НАТО. По мнению американского лидера, вероятность присоединения Украины к Североатлантическому альянсу остается крайне низкой и представляется нецелесообразной с практической точки зрения.

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