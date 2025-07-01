Украинский БПЛА в Ростовской области повредил дом

В Ростовской области был сбит украинский беспилотник, осколки которого повредили забор, ворота и окна частного дома, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.
«В хуторе Веселый Мясниковского района в ходе отражения воздушного нападения уничтожен беспилотный летательный аппарат. Осколками были повреждены забор и ворота частного дома на улице Чапаева, а также разбиты стекла в окнах жилого дома. К счастью, проживающий там мужчина-инвалид на коляске не пострадал. На место происшествия прибыли представители районной администрации для оценки ущерба. Владельцам будет оказана помощь в восстановлении имущества», — написал Слюсарь в своем Telegram-канале.
Он также отметил, что военные продолжают отражать воздушные атаки в Ростовской области.
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