Песков ответил мэру Одессы рекомендацией научиться читать учебники

Комментарий Дмитрия Песков последовал спустя 3 дня после заявления Геннадия Труханова. Мэр Одессы оправдал снос памятника Александру Пушкину тем, что город никогда якобы не являлся «русским». Примечательно, что свои мысли политик излагал на русском языке.