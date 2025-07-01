Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова мэра Одессы Геннадия Труханова об исторической принадлежности черноморского города. Его слова приводит Life.ru.
«Безусловно, как и у любого города, у Одессы своя история, своя собственная история, богатая история, но эта история неразрывно связана с Россией…», — отметил Дмитрий Песков.
Как указали на Life.ru, глава пресс-службы Президента РФ также посетовал градоначальнику «Южной Пальмиры» уделить внимание изучению соответствующих исторических хроник и учебников.
Комментарий Дмитрия Песков последовал спустя 3 дня после заявления Геннадия Труханова. Мэр Одессы оправдал снос памятника Александру Пушкину тем, что город никогда якобы не являлся «русским». Примечательно, что свои мысли политик излагал на русском языке.