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Песков ответил мэру Одессы рекомендацией научиться читать учебники

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова мэра Одессы Геннадия Труханова об исторической принадлежности черноморского города.

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова мэра Одессы Геннадия Труханова об исторической принадлежности черноморского города. Его слова приводит Life.ru.

«Безусловно, как и у любого города, у Одессы своя история, своя собственная история, богатая история, но эта история неразрывно связана с Россией…», — отметил Дмитрий Песков.

Как указали на Life.ru, глава пресс-службы Президента РФ также посетовал градоначальнику «Южной Пальмиры» уделить внимание изучению соответствующих исторических хроник и учебников.

Комментарий Дмитрия Песков последовал спустя 3 дня после заявления Геннадия Труханова. Мэр Одессы оправдал снос памятника Александру Пушкину тем, что город никогда якобы не являлся «русским». Примечательно, что свои мысли политик излагал на русском языке.

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