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Киевлянка пожаловалась на угрозы за разговоры на русском языке

Жительница Киева пожаловалась на угрозы за общение на русском языке в магазинах украинской столицы.

Жительница Киева пожаловалась на угрозы за общение на русском языке в магазинах украинской столицы. Об этом женщина, попросившая не указывать ее имя в целях безопасности, рассказала в беседе с РИА Новости.

«В магазинах очень сильно огрызаются угрожают. Этой мой язык, почему я не имею права на русском говорить», — заявила женщина.

Киевлянка добавила, что «русский сильно запрещают во всем магазинах и ларьках столицы Украины». Также она отметила, что к нему очень плохо относятся.

Ранее певец Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, пропел строчки с матерным словом, отвечая всем недовольным исполнением композиций на русском языке. Это произошло на концерте в Одессе.