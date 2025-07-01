Рогов рассказал о продвижении ВС РФ в Каменском

Российские военные продвигаются на степногорском направлении линии фронта в Запорожской области. Такой информацией с РИА Новости поделился председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
По его словам, ВС РФ перешли реку Янчекрак в селе Каменское. Благодаря этому маневру им удалось водрузить российский флаг в центре села.
«Наши ребята продвинулись в Каменском и, помимо контроля южной части села, активно наступают с востока на север, перейдя реку Янчекрак и водрузив триколор на северном берегу реки, в центральной части села», — заявил Рогов.
Он уточнил, что под натиском российских военных ВСУ вынуждены отступать к северным окраинам населенного пункта.
ВС РФ наступают также и в Днепропетровской области. Ранее Рогов сообщил, что российская армия взяла под свой контроль первое село в этом регионе.