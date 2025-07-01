На Камчатке в Авачинской бухте ввели особый режим мореплавания

В Авачинской губе на Камчатке усилен контроль за движением всех видов судов, включая маломерные, сообщили ТАСС в правительстве региона. Это связано с обеспечением безопасности населения.
«Камчатский край — стратегически важный регион, где размещены надводные и подводные силы Тихоокеанского флота. В текущей непростой обстановке для защиты жителей и сохранности военной и гражданской инфраструктуры принимаются меры по предупреждению возможных кризисных ситуаций. Усилены меры контроля за плаванием всех судов в Авачинской губе, включая маломерные. Для безопасности мореплавания установлены запретные зоны для гражданских судов», — отметили в правительстве Камчатки.
Запрет распространяется на бухты Крашенинникова и Богатыревка к западу от линии между мысами Казак и Коса; бухту Ильичева к юго-западу от линии мыс Восточный — мыс Ильичева; части бухты Раковая, а также бухты Шитовая, Богородское озеро и Завойко к северу от линии между мысом Завойко и островом Завойко.
С 16 по 28 июня Авачинская бухта была закрыта для маломерных судов в связи с проведением военных учений.
Ранее на Камчатке турист упал за борт.