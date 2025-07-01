На Камчатке в Авачинской бухте ввели особый режим мореплавания

Запрет распространяется на бухты Крашенинникова и Богатыревка к западу от линии между мысами Казак и Коса; бухту Ильичева к юго-западу от линии мыс Восточный — мыс Ильичева; части бухты Раковая, а также бухты Шитовая, Богородское озеро и Завойко к северу от линии между мысом Завойко и островом Завойко.