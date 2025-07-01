Кеннеди-младший назвал демократов партией войны

Точно так же изменилась их позиция по поводу участия Вашингтона в украинском конфликте. Республиканец выступал за сокращение вовлечённости страны, тогда как демократы настаивали на продолжении поддержки, что, по мнению Кеннеди, превратило их в «партию войны».