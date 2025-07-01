Венесуэла создаст собственный защищенный мессенджер

«Мы работаем над тем, чтобы у нас была безопасная система связи, которая не будет использоваться для слежки, а тем более для убийств. Потому что все эти системы используют, чтобы узнать всё о твоей жизни», — сказал Мадуро в эфире своей телепрограммы «С Мадуро +».