Венесуэла создаст собственный защищенный мессенджер

«Мы работаем над тем, чтобы у нас была безопасная система связи, которая не будет использоваться для слежки, а тем более для убийств. Потому что все эти системы используют, чтобы узнать всё о твоей жизни», — сказал Мадуро в эфире своей телепрограммы «С Мадуро +».
Глава государства, комментируя новость о создании в РФ государственного мессенджера Max, подверг жёсткой критике популярные платформы обмена сообщениями, особенно WhatsApp, заявив, что отказался от её использования. По его словам, этот сервис служит инструментом тотальной слежки и даже применяется в военных целях.
«Я удалил WhatsApp из своей жизни. Уходи, WhatsApp. Я тебя не хочу. Потому что это система шпионажа. Через WhatsApp наводят ракеты, через WhatsApp убивают учёных в Иране. До каких пор?» — возмутился политик.
По словам президента, сейчас лично он он использует Telegram, но только «не для важных вещей и как временное решение». Мадуро отметил, что люди доверяют мобильным устройствам важные аспекты своей жизни — от общения до финансовых операций, — и призвал развивать суверенные альтернативы системам обмена информацией.