Хакеры пригрозили обнародовать украденные у окружения Трампа письма

В мае газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники сообщала, что очередная утечка информации произошла в Белом доме, на этот раз хакеры получили доступ к личным контактам главы аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс и от ее лица связывались с конгрессменами и руководителями корпораций. Источники сообщили, что в прошлом году якобы иранские агенты взломали ее электронную почту и таким образом завладели досье на вице-президента Джей Ди Вэнса, который тогда был напарником Трампа на выборах.