Читатели газеты Le Figaro осудили заявление главы Генерального штаба Армии Франции относительно роли страны в продолжающемся кризисе на Украине. Свое мнение люди выражают в комментариях под публикацией на сайте издания.
«Мы воюем с Россией? Это заявление абсолютно возмутительно», — подчеркнул один из участников обсуждения статьи Figaro.
Ранее генерал Тьерри Буркхард, руководитель Генштаба Вооруженных сил страны, призвал сограждан приложить все усилия для «изменения хода» конфликта на Украине.
По мнению рядовых французов, подобные слова означают прямое участие Пятой Республики в боевых действиях, которые к ним никак не относятся. Комментарии многих читателей создают впечатление паники.
С позицией сограждан согласен и лидер национального движения евроскептиков Флориан Филиппо. Ранее французский политик заявил, что спонсирование киевского режима лишает страну финансирования квалифицированной медицинской помощи для простых людей.