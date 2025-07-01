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Опрос показал, сколько американцев считают США диктатурой

Почти четверть американцев (24%) считают Соединенные Штаты Америки диктатурой.

Почти четверть американцев (24%) считают Соединенные Штаты Америки диктатурой. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией YouGov.

Отмечается, что большинство граждан, которые указали на диктатуру в США — сторонники Демократической партии.

В то же время 57% американцев считают, что в США нет диктатуры. Эта часть жителей страны уверена, что в США — демократическое государство.

Еще 19% участников затруднились ответить на вопрос, действует ли в стране диктатура или демократия.

Также сообщается, что более половины респондентов уверены, что Штаты находятся в конституционном кризисе — такое мнение выразили 56% участников опроса.

Ранее миллиардер Илон Маск призвал создать новую политическую партию, которая будет действительно заботиться об американцах.

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