Опрос показал, сколько американцев считают США диктатурой

Почти четверть американцев (24%) считают Соединенные Штаты Америки диктатурой. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией YouGov.
Отмечается, что большинство граждан, которые указали на диктатуру в США — сторонники Демократической партии.
В то же время 57% американцев считают, что в США нет диктатуры. Эта часть жителей страны уверена, что в США — демократическое государство.
Еще 19% участников затруднились ответить на вопрос, действует ли в стране диктатура или демократия.
Также сообщается, что более половины респондентов уверены, что Штаты находятся в конституционном кризисе — такое мнение выразили 56% участников опроса.
Ранее миллиардер Илон Маск призвал создать новую политическую партию, которая будет действительно заботиться об американцах.