Сейчас еще рано осудить о том, есть ли какие-либо объективны причины для запрета «Русского имперского движения». Однако данные действия могут быть связаны с общей антироссийской политикой властей Соединенного Королевства — ране член Совета Федерации Алексей Пушков предположил, что Великобритания стала расширять ядерный арсенал в рамках подготовки нападения на РФ.