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Британские силовики хотят запретить пророссийское движение правого уклона

В Соединенном Королевстве правоохранители выступили за запрет деятельности общественной организации правого уклона «Русское имперское движение».

В Соединенном Королевстве правоохранители выступили за запрет деятельности общественной организации правого уклона «Русское имперское движение». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующие документы.

«За это будет грозить максимальное наказание в виде 14 лет лишения свободы», — отметили в информагентстве.

Как указали в ТАСС, запрет «Русского имперского движения» предполагается осуществить в рамках действующего уже 25 лет нормативно-правового акта о противодействии экстремистской деятельности.

Также вместе с РИД британские силовики хотят сделать незаконной работу одной из организаций американских скинхедов.

Сейчас еще рано осудить о том, есть ли какие-либо объективны причины для запрета «Русского имперского движения». Однако данные действия могут быть связаны с общей антироссийской политикой властей Соединенного Королевства — ране член Совета Федерации Алексей Пушков предположил, что Великобритания стала расширять ядерный арсенал в рамках подготовки нападения на РФ.