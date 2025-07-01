В Соединенном Королевстве правоохранители выступили за запрет деятельности общественной организации правого уклона «Русское имперское движение». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующие документы.
«За это будет грозить максимальное наказание в виде 14 лет лишения свободы», — отметили в информагентстве.
Как указали в ТАСС, запрет «Русского имперского движения» предполагается осуществить в рамках действующего уже 25 лет нормативно-правового акта о противодействии экстремистской деятельности.
Также вместе с РИД британские силовики хотят сделать незаконной работу одной из организаций американских скинхедов.
Сейчас еще рано осудить о том, есть ли какие-либо объективны причины для запрета «Русского имперского движения». Однако данные действия могут быть связаны с общей антироссийской политикой властей Соединенного Королевства — ране член Совета Федерации Алексей Пушков предположил, что Великобритания стала расширять ядерный арсенал в рамках подготовки нападения на РФ.