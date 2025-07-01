В США хотят разработать переносные перехватчики дронов

ВАШИНГТОН, 1 июл — РИА Новости. Армия США объявила о сборе заявок от компаний и организаций на разработку переносных систем перехвата беспилотников на фоне широкого применения БПЛА в зоне конфликта на Украине, следует из правительственного запроса, с которым ознакомилось РИА Новости.
Согласно опубликованному документу, военные намерены создать лёгкие средства перехвата дронов малых и средних размеров, которые смогут применяться отдельными бойцами в полевых условиях. Новые системы должны быть совместимы с военными устройствами управления на базе Android и предусматривать быструю сборку и модульную интеграцию с существующим вооружением и средствами связи.
«Как показал опыт Украины и других регионов, способы применения и полевые модификации коммерческих дронов также стремительно развиваются», — отмечается в документе.
В материалах уточняется, что подрядчики должны иметь опыт в разработке и производстве беспилотных систем, быть зарегистрированными на территории США и иметь возможность развернуть массовое производство — до 1 тысячи комплектов в месяц. Кроме того, необходимо предоставить полный комплект технической документации с передачей всех прав правительству, а также обеспечить возможность сборки элементов, включая детали, изготовленные на 3D-принтере, непосредственно в полевых условиях.
Программа разработки рассчитана на 27 месяцев и предусматривает регулярные поставки прототипов для войсковых испытаний и доработок на основе обратной связи с военными. Особое внимание заказчик уделяет защите информации, наличию всех необходимых лицензий, а также способности компаний оперативно адаптировать продукцию под меняющиеся требования армии.
Приём заявок проходит в рамках процедуры сбора предварительной информации и направлен на изучение возможностей рынка. Заключение контракта по итогам не гарантируется.
Заявки принимаются до 22 июля. Документы, подготовленные с использованием систем искусственного интеллекта, к рассмотрению не допускаются. Поступившиеся предложения будут использованы для оценки рыночной готовности и формирования параметров возможных будущих закупок, отмечается в документации американских властей.