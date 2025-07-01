Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

С 1 июля работникам бюджетной сферы Челябинской области повысят зарплату на 6%

С 1 июля 2025 года работникам бюджетной сферы Челябинской области повысят заработную плату на 6%, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: Freepik

Соответствующее постановление было подписано 23 июня, опубликовано на портале правовой информации.

Еще ранее, 5 июня об этом сообщил губернатор Алексей Текслер, выступая с отчетом перед депутатами Заксобрания.

«С 1 июля поднимем заработные платы бюджетникам на 6%, что вместе с четырехпроцентным январским повышением обеспечит рост на 10%. Это соответствует нынешним прогнозам по инфляции и даже их превышает», — сказал он тогда.

В документе говорится, что «при повышении на 6% окладов (должностных окладов, ставок заработной платы) работников подведомственных учреждений их размеры подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения».

Главам городов и районов рекомендовано рассмотреть вопрос увеличения с 1 июля 2025 года размеров окладов работников муниципальных учреждений.

Добавим, это повышение в обязательном порядке затронет работников областных государственных бюджетных и автономных учреждений. Министерству финансов Челябинской область поручено увеличить предусмотренные в главном финансовом документе ассигнования на фонд оплаты труда работникам подведомственных учреждений.