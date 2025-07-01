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Карл III решил отказаться от королевского спецпоезда

Королевская семья Великобритании решила отказаться от фирменного спецпоезда.

Королевская семья Великобритании решила отказаться от фирменного спецпоезда. Его выведут из эксплуатации к 2027 году, сообщил хранитель ассигнований на содержание британского монарха Джеймс Чалмерс.

«Решение начать процесс вывода из эксплуатации королевского поезда было принято при поддержке его величества короля Карла III», — приводит слова Чалмерса британский телеканал Sky News.

Чалмерс подчеркнул, что королевский двор Великобритании стремится к дисциплине и дальновидности в сфере распределения финансов. А расходы на содержание фирменного спецпоезда достаточно высокие.

Телеканал добавил, что вместо поезда с 2027 года королевская семья будет использовать два новых вертолета.

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