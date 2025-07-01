Главу дипмиссии Грузии вызвали в МИД Британии после приговора лидерам оппозиции

«30 июня 2025 года временный поверенный Грузии был приглашён на встречу в МИД, где высокопоставленный представитель британского ведомства ясно дал понять, что Соединённое Королевство решительно осуждает негативное развитие ситуации в Грузии и отвергает ложные обвинения и публичные нападки со стороны партии “Грузинская мечта” в адрес Великобритании и международных партнёров», — отмечается в сообщении.