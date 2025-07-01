Главу дипмиссии Грузии вызвали в МИД Британии после приговора лидерам оппозиции

Временный поверенный в делах Грузии Георгий Саганелидзе был вызван в Министерство иностранных дел Великобритании после вынесения Тбилисским городским судом тюремных приговоров ряду оппозиционных политиков. Об этом говорится в заявлении британского Форин офиса. Об этом пишет ТАСС.
«30 июня 2025 года временный поверенный Грузии был приглашён на встречу в МИД, где высокопоставленный представитель британского ведомства ясно дал понять, что Соединённое Королевство решительно осуждает негативное развитие ситуации в Грузии и отвергает ложные обвинения и публичные нападки со стороны партии “Грузинская мечта” в адрес Великобритании и международных партнёров», — отмечается в сообщении.
Представитель британского МИД подчеркнул, что заключение известных оппозиционных лидеров является очередной попыткой грузинских властей подавить свободу слова и инакомыслие. «Задержание политических конкурентов перед выборами противоречит евроатлантическим устремлениям “Грузинской мечты” и её конституционным обязательствам. Британское правительство готово рассмотреть дальнейшие меры, если ситуация в Грузии не изменится в сторону уважения демократии, свободы и прав человека», — заявил он.
Ранее Тбилисский городской суд вынес тюремные сроки лидерам оппозиции Мамуку Хазарадзе, Бадри Джапаридзе, Зурабу Джапаридзе, Георгию Вашадзе, Нике Мелии и бывшему соратнику экс-президента Михаила Саакашвили Гиви Таргамадзе за неявку на заседание парламентской комиссии по расследованию преступлений периода правления Саакашвили.