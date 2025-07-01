«Для патриотов, которые не отступают»: Трамп представил новый парфюм

Ранее сообщалось, что в течение первого месяца пребывания Трампа на посту президента его семейная бизнес-империя получила доход в размере не менее $2 млрд. Большая часть этой суммы связана с иностранными инвестициями в криптопроекты, элитную недвижимость и эксклюзивные клубы. Запуск криптовалюты TRUMP принёс не менее 174 млн. Кроме того, ОАЭ инвестировали 2 млрд долларов в криптопроект World Liberty Financial, где руководящие позиции занимают Эрик Трамп и Дональд Трамп-младший.