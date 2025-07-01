«Стараемся “поймать” раньше»: эксперт рассказал, в каком формате начал работу «Демографический спецназ»

По его словам, часто это происходит в тот момент, когда женщина только узнала о беременности и, находясь в растерянности, начинает искать информацию в интернете, вводя в поисковик фразы вроде «сделать аборт в Нижнем». Именно такой момент, подчеркнул он, способен изменить весь ход событий.