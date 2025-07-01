Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Стараемся “поймать” раньше»: эксперт рассказал, в каком формате начал работу «Демографический спецназ»

В Нижнем Новгороде в тестовом режиме запустили систему демографического спецназа.

Источник: Комсомольская правда

В Нижнем Новгороде запустили необычный проект «Демографический спецназ». Это команда специалистов, которая помогает женщинам, оказавшимся в сложной ситуации и думающим об аборте. Как рассказал KP.RU директор местного Института демографического развития Евгений Журавлев, система пока работает в тестовом режиме.

— Обычно для демографии женщина становится «видимой», когда решение об аборте уже принято, она пришла в больницу уставшая, в слезах, не спавшая. В таком состоянии с ней сложно работать. Мы стараемся «поймать» ее раньше, — объяснил эксперт.

По его словам, часто это происходит в тот момент, когда женщина только узнала о беременности и, находясь в растерянности, начинает искать информацию в интернете, вводя в поисковик фразы вроде «сделать аборт в Нижнем». Именно такой момент, подчеркнул он, способен изменить весь ход событий.

Как заявил Журавлев, работа строится на базе центра «Ярослава», сотрудники которого имеют более 10 лет опыта помощи женщинам в кризисной ситуации.