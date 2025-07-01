Никиту Михалкова объявили в розыск на Украине

Об этом свидетельствуют данные базы ведомства, передаёт ТАСС.
В персональной карточке Михалкова на сайте службы говорится, что он находится в статусе разыскиваемого с марта 2022 года.
Ранее СБУ объявила в розыск российского блогера Акима Апачева.
Российский кинорежиссёр и актёр Никита Михалков был объявлен в розыск на Украине по линии СБУ.
Об этом свидетельствуют данные базы ведомства, передаёт ТАСС.
В персональной карточке Михалкова на сайте службы говорится, что он находится в статусе разыскиваемого с марта 2022 года.
Ранее СБУ объявила в розыск российского блогера Акима Апачева.