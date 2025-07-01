«Мы вас поддержим»: в Нижнем Новгороде будущим мамам-студенткам предлагают помощь няни

— Вы не будете одна! Когда родится ребенок, власти дадут сертификат на 20.000 рублей для заказа на любом маркетплейсе кроватки, коляски, одежды для малыша. Да! Еще же материнский капитал! Это 360.000 рублей, но Нижегородская область доплатит вам до миллиона! Можете забрать все сразу и купить жилье или получать как зарплату по 10.000 в месяц, — пояснили на горячей линии.