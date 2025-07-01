«Мы вас поддержим»: в Нижнем Новгороде будущим мамам-студенткам предлагают помощь няни

В Нижнем Новгороде запускается проект «Демографический спецназ». Его цель — предложить беременным женщинам, задумавшимся об аборте, реальную поддержку. Журналистка KP.RU решила проверить, как в регионе работает помощь беременным и позвонила на горячие линии, представившись ученицей колледжа в положении.
— Руководство училища подберет вам удобную форму обучения. А если не с кем оставлять малыша, дадим няню. Мы вас поддержим, — сказали на линии поддержки.
По их словам, это все предоставляется бесплатно. Женщинам, которые встают на учет, сразу начинают выплачивать пособие — от 8 тысяч рублей в месяц. Кроме того, после рождения ребенка можно получить единовременную выплату в 100 тысяч рублей.
— Вы не будете одна! Когда родится ребенок, власти дадут сертификат на 20.000 рублей для заказа на любом маркетплейсе кроватки, коляски, одежды для малыша. Да! Еще же материнский капитал! Это 360.000 рублей, но Нижегородская область доплатит вам до миллиона! Можете забрать все сразу и купить жилье или получать как зарплату по 10.000 в месяц, — пояснили на горячей линии.