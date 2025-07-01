Губернатор Нижегородской области рассказал подробности о проекте «Демографический спецназ»

В России пытаются по-разному решать проблему низкой рождаемости. В Нижегородской области нашли оригинальный подход и создали «Демографический спецназ». Это не про вооруженных людей, а про помощь женщинам, которые сомневаются — оставлять ребенка или нет. Губернатор Глеб Никитин рассказал KP.RU подробности о необычном проекте.
— Мы делаем большую ставку на «Демографический спецназ», считаем его прорывом. Важна каждая спасенная жизнь. По прогнозам экспертов, абортов станет меньше на 15%, — заявил глава региона.
Проект работает просто. Когда женщина ищет в интернете информацию об абортах, система показывает ей в первую очередь не клиники, а сайты с поддержкой. Там можно узнать о пособиях, помощи психологов и волонтеров.
— Современные технологии давно применяет бизнес ради прибыли, для роста показов рекламы. Мы же используем их не для продаж, а для помощи. Чтобы беременная женщина не оставалась один на один со страхами и сомнениями. Просто помогаем сохранить новую жизнь, а потом радоваться маленьким ботиночкам в коридоре и гордиться, как ребенок восхищенно копирует ваши манеры, — добавил Никитин.