Губернатор Нижегородской области рассказал подробности о проекте «Демографический спецназ»

— Современные технологии давно применяет бизнес ради прибыли, для роста показов рекламы. Мы же используем их не для продаж, а для помощи. Чтобы беременная женщина не оставалась один на один со страхами и сомнениями. Просто помогаем сохранить новую жизнь, а потом радоваться маленьким ботиночкам в коридоре и гордиться, как ребенок восхищенно копирует ваши манеры, — добавил Никитин.