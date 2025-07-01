Директор Института демографического развития назвал причины снижения рождаемости

Директор нижегородского Института демографического развития Евгений Журавлев назвал причины снижения рождаемости. По его словам, сегодня многие откладывают рождение детей даже при хорошем достатке. Однако Нижний Новгород первым догадался выплачивать родителям «зарплату».
— Люди перестают рожать, когда у них все есть. Сейчас 30% нижегородцев живут на зарплату до 30 тысяч. Для них наши меры очень приличны, — пояснил эксперт в беседе с KP.RU.
Сейчас в регионе с момента постановки на учет будущие мамы начинают получать ежемесячное пособие в размере от 8 тысяч рублей. Помимо материнского капитала, после рождения ребенка предусмотрена также разовая выплата 100 тысяч рублей.
Напомним, в Нижнем Новгороде также запустили проект «Демографический спецназ». Система устроена просто. При поиске слов об аборте женщина видит сначала спецпортал с горячей линией, программой поддержки семьи, и волонтерами, а не клиники.