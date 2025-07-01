Названы меры для увеличения числа многодетных семей в России

В Нижегородской области стартовал проект «Демографический спецназ» — система, которая помогает женщинам, задумавшимся об аборте, получить поддержку и сохранить беременность. Но как сделать так, чтобы в семьях рождалось не один-два ребенка, а трое и больше? Об этом KP.RU рассказал Владимир Эченикэ, кандидат экономических наук, экономический факультет МГУ.
— Продолжать меры демографической политики. И понимать, что вернуть женщин к традиционным ролям (на кухню) уже маловероятно: немногие готовы жертвовать карьерой и благосостоянием, — сказал специалист.
С ростом числа детей в семье увеличивается и нагрузка — становится сложнее обеспечить их, воспитать и дать качественное образование. По словам Эченикэ, для того чтобы женщина решилась на троих детей, необходима не только материальная поддержка, но и личная внутренняя готовность.
— Тут полезно изучить опыт Швеции (сохранение 80% зарплаты на весь декретный отпуск, гарантия места в детсаду, компенсация за нянь). Там удалось приблизить коэффициент рождаемости к 2 детям в среднем на 1 женщину, что обеспечивает хотя бы воспроизводство населения, — подчеркнул экономист.
Сейчас важно понять, насколько эффективной оказалась работа «демографического спецназа». Эксперт отметил, что торопиться с масштабированием инициативы не стоит.