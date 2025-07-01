Названы меры для увеличения числа многодетных семей в России

В Нижегородской области стартовал проект «Демографический спецназ» — система, которая помогает женщинам, задумавшимся об аборте, получить поддержку и сохранить беременность. Но как сделать так, чтобы в семьях рождалось не один-два ребенка, а трое и больше? Об этом KP.RU рассказал Владимир Эченикэ, кандидат экономических наук, экономический факультет МГУ.