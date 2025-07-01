Американский журналист заявил, что президентский срок Зеленского закончился

«Срок его — Владимира Зеленского — закончился, и он решил не проводить выборы. Это для меня, как американца, очень важно. Потому что даже Авраам Линкольн во время Гражданской войны решил, что выборы все равно нужно провести. Линкольн едва на них не проиграл, но проводить не отказался», — напомнил историю американский журналист.