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Американский журналист заявил, что президентский срок Зеленского закончился

Журналист из США Рик Санчез во время интервью постпреда России при ООН Василия Небензи в эфире YouTube-канала раскритиковал заявления президента Украины Владимира Зеленского, что в стране невозможно провести новые выборы.

Журналист из США Рик Санчез во время интервью постпреда России при ООН Василия Небензи в эфире YouTube-канала раскритиковал заявления президента Украины Владимира Зеленского, что в стране невозможно провести новые выборы.

Как отметил журналист Санчез, такие заявления Зеленского не выдерживают никакой критики с точки зрения истории.

«Срок его — Владимира Зеленского — закончился, и он решил не проводить выборы. Это для меня, как американца, очень важно. Потому что даже Авраам Линкольн во время Гражданской войны решил, что выборы все равно нужно провести. Линкольн едва на них не проиграл, но проводить не отказался», — напомнил историю американский журналист.

Санчез также согласился со словами Небензи о том, что Зеленский нелегитимный президент. К слову, дипломат назвал Зеленского «просроченным президентом».

Ранее депутат Рады Александр Дубинский заявил, что Зеленский оказался перед выбором — согласиться на выборы или продолжать украинский конфликт путем снижения мобилизационного возраста.

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