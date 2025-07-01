«Победа 45−47»: Трамп выпустил духи в честь своих сроков правления

Дональд Трамп объявил о запуске собственной линейки парфюмерии, посвященной его управлению Соединенными Штатами в качестве 45-го и 47-го Президента страны. Об этом он написал на аккаунте в личной соцсети Truth Social.
«Они называются “Победа 45−47”, потому что все они о победе, силе и успехе», — отметил Дональд Трамп.
Мужчинам американский лидер предложил приобрести одеколон в черной упаковке, а представительницам прекрасного пола — духи в красной коробочке.
Крышки обоих флаконов увенчаны фигуркой самого Дональда Трампа золотого цвета. Приобрети эксклюзивную парфюмерию Президента США можно за 249 долларов.
Возможно запуск собственной косметической линейки связан с дефицитом федерального бюджета страны, который надо восполнить за счет поклонников главы Овального кабинета. Если это правда, то это может объяснить и желание Дональда Трампа объявить 500-процентные пошлины для торговых партнеров России — ранее обозреватель «МК» в своем авторском материале попытался разобраться, почему именно хозяин Белого дома решил угрожать Москве новым витком конфронтации.