«Победа 45−47»: Трамп выпустил духи в честь своих сроков правления

Возможно запуск собственной косметической линейки связан с дефицитом федерального бюджета страны, который надо восполнить за счет поклонников главы Овального кабинета. Если это правда, то это может объяснить и желание Дональда Трампа объявить 500-процентные пошлины для торговых партнеров России — ранее обозреватель «МК» в своем авторском материале попытался разобраться, почему именно хозяин Белого дома решил угрожать Москве новым витком конфронтации.