Главы МИД стран G7 призвали Израиль и Иран к соблюдению перемирия

«Мы вновь заявляем о своей поддержке прекращения огня между Израилем и Ираном, объявленного президентом США Дональдом Трампом, и призываем все стороны избегать действий, которые могут еще больше дестабилизировать регион. …Мы подтверждаем, что Исламская Республика Иран никогда не сможет иметь ядерное оружие», — сказано в заявлении.
Операция Израиля «Народ как лев», начавшаяся 13 июня, была нацелена на объекты ядерной и оборонной промышленности Ирана. Власти США настаивают, что Тегеран должен полностью отказаться от ядерной программы даже для мирных целей, чтобы избежать возможных угроз. Иран это требование отвергает.