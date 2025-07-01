Главы МИД стран G7 призвали Израиль и Иран к соблюдению перемирия

«Мы вновь заявляем о своей поддержке прекращения огня между Израилем и Ираном, объявленного президентом США Дональдом Трампом, и призываем все стороны избегать действий, которые могут еще больше дестабилизировать регион. …Мы подтверждаем, что Исламская Республика Иран никогда не сможет иметь ядерное оружие», — сказано в заявлении.