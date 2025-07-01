Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главы МИД стран G7 призвали Израиль и Иран к соблюдению перемирия

Главы МИД стран «Группы семи» (G7) призвали Иран и Израиль соблюдать режим прекращения огня. Совместное заявление опубликовано на сайте правительства Канады.

Источник: Reuters

«Мы вновь заявляем о своей поддержке прекращения огня между Израилем и Ираном, объявленного президентом США Дональдом Трампом, и призываем все стороны избегать действий, которые могут еще больше дестабилизировать регион. …Мы подтверждаем, что Исламская Республика Иран никогда не сможет иметь ядерное оружие», — сказано в заявлении.

Страны G7 также призвали исламскую республику воздержаться от возобновления «неоправданной деятельности по обогащению урана», а также вернуться к сотрудничеству с МАГАТЭ и работе над соглашением о ядерной программе.

Операция Израиля «Народ как лев», начавшаяся 13 июня, была нацелена на объекты ядерной и оборонной промышленности Ирана. Власти США настаивают, что Тегеран должен полностью отказаться от ядерной программы даже для мирных целей, чтобы избежать возможных угроз. Иран это требование отвергает.

Узнать больше по теме
G7: «Большая семерка», которая до ухода России была «восьмеркой»
Группа семи ведущих экономически развитых стран мира регулярно обсуждает ключевые вопросы глобальной политики и экономики. В рамках встреч G7 рассматриваются темы международной безопасности, торговли и финансовой стабильности. Организация не обладает формальным статусом, но ее решения оказывают влияние на мировые процессы.
Читать дальше