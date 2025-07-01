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Военные водолазы из Узбекистана прошли подготовку в Актау

Интенсивная подготовка длилась неделю.

Источник: Минобороны Казахстана

АСТАНА, 1 июл — Sputnik. В Минобороны Казахстана сообщили, что в Актау провели подготовку для военных водолазов из Узбекистана.

Учебные сборы прошли на базе учебно-тренировочного водолазного комплекса Военно-морских сил Вооруженных сил Казахстана. В течение недели под руководством опытных инструкторов военно-морской базы проходила интенсивная подготовка, включающая теоретические и практические курсы.

«Все участники прошли комплексную подготовку, получили оценку своих навыков и рекомендации по дальнейшему обучению», — рассказал начальник водолазной и поисково-спасательной службы Даурен Мергенбаев.

По итогам сборов прошедшим обучение водолазы получили сертификаты.

Военные водолазы — это специалисты, обученные выполнять различные задачи под водой в составе вооруженных сил. Они делятся на две основные группы: специалисты-водолазы, занимающиеся подводно-техническими и аварийно-спасательными работами, и боевые пловцы, выполняющие боевые задачи.

В их задачи входит:

  • подводная разведка;
  • разминирование;
  • аварийно-спасательные работы;
  • подводно-технические работы.

Также военные водолазы выполняют боевые действия.