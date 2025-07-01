Военные водолазы из Узбекистана прошли подготовку в Актау

Военные водолазы — это специалисты, обученные выполнять различные задачи под водой в составе вооруженных сил. Они делятся на две основные группы: специалисты-водолазы, занимающиеся подводно-техническими и аварийно-спасательными работами, и боевые пловцы, выполняющие боевые задачи.