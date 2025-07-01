Хакеры сообщили о готовности обнародовать почту окружения Трампа

По словам участников атаки, выступающих под псевдонимом Роберт, в их распоряжении находится примерно 100 гигабайт электронной переписки. В числе пострадавших они назвали главу администрации американского лидера Сьюзан Уайлс, юриста Линдси Халлиган, советника Роджера Стоуна, а также порноактрису Сторми Дэниелс, которая ранее фигурировала в громком судебном разбирательстве с президентом.
В сообщениях, направленных журналистам 29 и 30 июня, хакеры сообщили, что рассматривают вариант коммерческой передачи информации, но не стали уточнять детали. Содержание писем остаётся неизвестным. Часть материалов уже была передана СМИ — это произошло незадолго до начала предвыборной кампании в США.
Генеральный прокурор Пэм Бонди охарактеризовала инцидент как тяжёлое киберпреступление. В официальном заявлении директор ФБР Каш Патель подчеркнул, что действия, угрожающие национальной безопасности, не останутся без последствий: расследование будет вестись с полной серьёзностью.
Запросы журналистов к фигурантам утечки — Линдси Халлиган, Роджеру Стоуну, представителю Сторми Дэниелс, а также Агентству по кибербезопасности и инфраструктурной защите (CISA) — остались без ответа. Постоянное представительство Ирана при ООН также не дало комментариев.
А в ноябре 2024 года правительство США обвинило «китайских хакеров» в том, что они получили доступ к перепискам и телефонным звонкам 150 политиков. Как сообщил сенатор Марк Уорнер, телефонные разговоры могли прослушиваться на протяжении определённого времени. Среди жертв хакеров могли быть высокопрофильные представители как демократов, так и республиканцев.