Хакеры сообщили о готовности обнародовать почту окружения Трампа

А в ноябре 2024 года правительство США обвинило «китайских хакеров» в том, что они получили доступ к перепискам и телефонным звонкам 150 политиков. Как сообщил сенатор Марк Уорнер, телефонные разговоры могли прослушиваться на протяжении определённого времени. Среди жертв хакеров могли быть высокопрофильные представители как демократов, так и республиканцев.