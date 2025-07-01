Глава Башкирии подписал в июне ряд важных законов: подробности

В Башкирии изменили республиканский закон «О драгоценных металлах и драгоценных камнях». Новый закон, подписанный Радием Хабировым, устранил правовую неопределенность при осуществлении некоторых операций с драгоценными камнями и металлами. Требования к обороту такой продукции приведены в соответствие с нормами федерального закона. В частности, изменения, принятые депутатами Госсобрания, касаются деятельности отдельных специалистов, правил перевозки сырья и продукции с содержанием ценных компонентов. Так, пересмотрены правила перевозки сплавов и химических соединений драгоценных металлов с содержанием золота и металлов платиновой группы менее 1% и серебра — менее 5%. Теперь их можно перевозить без сопровождения вооруженной охраны. Это же требование отменяется и в отношении банков, перевозящих монеты из драгметаллов, приобретенные физлицами. Отныне сохранность таких изделий должны обеспечивать их собственники.