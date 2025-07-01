Глава Башкирии подписал в июне ряд важных законов: подробности

Штрафы за неоплату парковки
В Башкирии будут наказывать автовладельцев, не оплативших парковку. За неоплату платной муниципальной парковки их оштрафуют на 1,5 тыс. рублей. Такой закон 3 июня подписал Глава республики Радий Хабиров. Ранее соответствующие изменения в республиканский Кодекс об административных правонарушениях приняли депутаты Госсобрания. Согласно новой редакции кодекса, решения о штрафах за неоплату парковки будут принимать административные комиссии муниципалитетов. Закон уже вступил в силу.
Напомним, с 27 июня 2025 года в историческом центре Уфы заработали платные парковки.
Про оборот драгметаллов
В Башкирии изменили республиканский закон «О драгоценных металлах и драгоценных камнях». Новый закон, подписанный Радием Хабировым, устранил правовую неопределенность при осуществлении некоторых операций с драгоценными камнями и металлами. Требования к обороту такой продукции приведены в соответствие с нормами федерального закона. В частности, изменения, принятые депутатами Госсобрания, касаются деятельности отдельных специалистов, правил перевозки сырья и продукции с содержанием ценных компонентов. Так, пересмотрены правила перевозки сплавов и химических соединений драгоценных металлов с содержанием золота и металлов платиновой группы менее 1% и серебра — менее 5%. Теперь их можно перевозить без сопровождения вооруженной охраны. Это же требование отменяется и в отношении банков, перевозящих монеты из драгметаллов, приобретенные физлицами. Отныне сохранность таких изделий должны обеспечивать их собственники.
Запрет на продажу энергетиков
С 1 сентября этого года в Башкирии запрещено продавать безалкогольные энергетики в определенных местах. Соответствующий закон подписал Глава республики. Принятый региональным Госсобранием правовой акт устанавливает полный запрет на реализацию безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетических, в торговых точках, расположенных в зданиях и помещениях школ, университетов, учебных и лечебных заведений, театров и учреждений физкультуры и спорта.
Закон принят в целях защиты нравственности, здоровья, прав и законных интересов жителей республики, говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации РБ.
Больше поддержки кино
В Башкирии расширили сферу поддержки производства кинофильмов. Изменения в закон «О государственной поддержке кинематографии в Республике Башкортостан» подписал 3 июня Радий Хабиров. По новому закону к направлениям господдержки кинематографии отнесено выполнение социальных функций, связанных с использованием кинофильмов в воспитании детей и подростков, пропаганде здорового и социально полезного образа жизни и формировании у населения республики общественно значимых ценностей, а также с кинообслуживанием людей старшего поколения, инвалидов, дошкольников, воспитанников школ-интернатов и детдомов.
В приоритете — многодетные
В Башкирии принят закон о преимущественном трудоустройстве многодетных жителей республики. Изменения в закон о господдержке многодетных семей, внесенные депутатами Курултая республики, усиливают социальную защищенность многодетных семей и семей с детьми-инвалидами. Так, новый правовой акт, подписанный Главой республики, поможет в трудоустройстве многодетным родителям, воспитывающим несовершеннолетних детей, а также родителям детей-инвалидов. Теперь этой категории граждан временная работа будет предоставляться в первоочередном порядке, следует из документа.
Родительская доблесть
В Башкирии еще четыре семьи удостоены медали «Родительская доблесть». По указу Главы республики Радия Хабирова от 10 июня 2025 года высокой награды за заслуги в воспитании детей, большой вклад в сохранение и укрепление семейных ценностей и традиций удостоены супруги Зиннур и Рамиля Башировы из Архангельского района, Наталия Иванова из Давлекановского района, Марат и Зульфия Давлетовы из Туймазинского района, а также Михаил и Тамара Беловы из города Октябрьского.
И материнская слава
А 23 июня еще 48 многодетных женщин республики указом Главы Башкортостана награждены медалью «Материнская слава». Награда присуждается матерям, родившим и достойно воспитывающим пять и более детей. Также к медали прилагается денежная премия.
Соцпроект для инвалидов
До 2026 года в Башкирии продлили проект социального воздействия в сфере социального обслуживания населения «Организация дневной занятости для инвалидов “Новые возможности”. Указ об этом подписал Глава региона Радий Хабиров. В документе говорится, что проект направлен на достижение социально значимых эффектов в сфере социального обслуживания населения. Уполномоченным органом по его проведению определено министерство семьи, труда и соцзащиты населения республики.
Указ Главы РБ, обнародованный 26 июня, уже вступил в силу.