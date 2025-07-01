Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что бойцы Армии России продолжают уничтожать киевских радикалов, которые пытаются пересечь Днепр. Подробностями он поделился с РИА Новости.
«Попытки продолжаются, но все они пресекаются. Левобережье под контролем российских войск», — подчеркнул Владимир Сальдо в ходе беседы с корреспондентом РИА Новости.
По словам губернатора, бойцы Вооруженных сил РФ незамедлительно ликвидируют всех радикалов ВСУ, которым все же удается форсировать Днепр.
При этом, по словам Владимира Сальдо, специалисты российских диверсионно-разведывательных групп успешно проводят операции на территории правобережья, которое еще удерживают киевские оккупанты.
Стоит отметить, что это далеко не единственный участок фронта, где украинские боевики несут большие потери. Ранее стало известно, что солдаты Российской Армии освободили очередной населенный пункт на Степногорском направлении Запорожской области.