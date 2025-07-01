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В Великобритании откажутся от королевского поезда ради экономии бюджета

Британская королевская семья планирует отказаться от использования своего фирменного поезда к 2027 году. Об этом сообщил хранитель ассигнований на содержание монарха Джеймс Чалмерс, его слова приводит телеканал Sky News.

Источник: Life.ru

«Решение начать процесс вывода из эксплуатации королевского поезда было принято при поддержке его величества (короля Великобритании Карла III. — Прим. Life.ru)», — приводит слова Чалмерса телеканал.

Он отметил, что королевский двор стремится к рациональному и перспективному распределению финансов, и расходы на содержание поезда были признаны слишком высокими. Альтернативой поезду станут два новых вертолёта, это указано в ежегодном королевском отчёте.

Ранее стало известно, что принц Уильям намерен провести коронацию, когда займёт британский престол, с упрощением церемонии. Он задумался о возможности отказа от короны Британской империи, которую использовали для коронации Георга VI, Елизаветы II и его отца, короля Великобритании Карла III.

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