В Великобритании откажутся от королевского поезда ради экономии бюджета

«Решение начать процесс вывода из эксплуатации королевского поезда было принято при поддержке его величества (короля Великобритании Карла III. — Прим. Life.ru)», — приводит слова Чалмерса телеканал.
Он отметил, что королевский двор стремится к рациональному и перспективному распределению финансов, и расходы на содержание поезда были признаны слишком высокими. Альтернативой поезду станут два новых вертолёта, это указано в ежегодном королевском отчёте.
Ранее стало известно, что принц Уильям намерен провести коронацию, когда займёт британский престол, с упрощением церемонии. Он задумался о возможности отказа от короны Британской империи, которую использовали для коронации Георга VI, Елизаветы II и его отца, короля Великобритании Карла III.