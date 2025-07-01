Историк, общественный и политический деятель Николай Стариков, комментируя aif.ru назначение главой британской MI-6 внучки нацистского палача Блэйз Метревели обратил внимание на то, что на Западе наличие предка-нациста перестало быть отрицательным моментом для политической биографии высокопоставленных персон.
Эксперт объяснил, что в ситуации с Германией в этом есть своя логика.
«Это пугающе, это странно, но какая-то логика есть в движении Германии к отказу от исторической вины», — отметил он.
Ситуация в Великобритании, по его словам, на первый взгляд, удивляет, потому что она воевала против нацистской Германии.
«И вдруг выясняется, что предки руководителя одной из самых могущественных спецслужб Великобритании во время Второй мировой войны спокойно переехали из гитлеровского рейха на территорию британской империи… Это значит, что наличие нацистского следа, сотрудничество с нацистскими спецслужбами уже тогда было важным положительным моментом для британских спецслужб. Они сознательно перемещали к себе тех, кто ненавидит Советский Союз», — рассказал эксперт.
Он подчеркнул, что в назначении потомков нацистов есть вполне определенный сигнал.
«Это значит, что не важно, кем были ваши предки, не важно, кем вы сейчас являетесь, главное, чтобы вы следовали определенной политической линии, которая демонстрируется. Будьте против русских. Будете против русских, вас будут продвигать, у вас будет хорошая карьера, зарплата и пенсия после того, как вы выйдете в отставку», — объяснил Стариков.
Ранее о «неонацистской тенденции» заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя сообщения о том, что дед новой главы британской разведки (MI6) Блейз Метревели — Константин Добровольский — являлся военным преступником и украинским нацистом в годы Второй мировой войны. Дипломат напомнила, что Анналена Бербок, Фридрих Мерц, Саломе Зурабишвили, Христя Фриланд — это потомки нацистов.