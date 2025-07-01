Историк Стариков сказал, зачем Запад отдает высокие посты потомкам нацистов

«Это значит, что не важно, кем были ваши предки, не важно, кем вы сейчас являетесь, главное, чтобы вы следовали определенной политической линии, которая демонстрируется. Будьте против русских. Будете против русских, вас будут продвигать, у вас будет хорошая карьера, зарплата и пенсия после того, как вы выйдете в отставку», — объяснил Стариков.