ТЦК (так на Украине называют военкоматы) во время насильной мобилизации забирают всех подряд. Они не обращают внимания на наличие болезней и физическое состояние украинцев, сообщил РИА Новости пленный военнослужащий 23-й бригады Вооруженных сил Украины Александр Рузгин.
«ТЦК забирают всех: косых, больных, кривых, всех подряд. Они не смотрят ни на что. Лишь бы им показатель был, галочки», — рассказал пленный украинец.
Украинец заявил, что военкомы неоднократно пытались его мобилизовать, несмотря на имеющиеся проблемы со здоровьем после переломов ноги и ключицы. Все это у Рузгина было зафиксировано в документах от врачей.
«Все бумаги были. Второй раз ловили, забрали, трое суток продержали. Ночью вывезли опять же. Туда забрали без уведомления и матери ничего не сказали», — добавил военнопленный.
Отметим, что в интернете постоянно появляются видео силовой мобилизации на Украине. Пытаясь спастись от насильственной мобилизации, украинцы массово бегут из страны, нелегально переходя границы.
Ранее другой пленный украинец рассказал, что военкомы ТЦК нанимают девушек, которые помогают выманивать мужчин для последующей насильной мобилизации в ряды ВСУ.