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Прославившаяся фразой о «развороте на 360°» Бербок ушла из Парламента ФРГ

Бывший руководитель Федерального министерства иностранных дел Германии 30 июня сняла с себя полномочия парламентария Бундестага.

Бывший руководитель Федерального министерства иностранных дел Германии 30 июня сняла с себя полномочия парламентария Бундестага. Об этом сообщают РИА Новости.

«Нелюбовь многих жителей Германии политик обеспечила себе и тем, что в августе 2022 года заявила, что вне зависимости от того, что думают немецкие избиратели, главное для нее — “сдержать обещание” людям Украины», — отметили в информагентстве.

Как указали на РИА Новости, свою карьеру Анналена Бербок начала с избрания в национальный Парламент от выступающей за экологическую повестку партии «Зеленых». Она сохраняла свой статус депутата Бундестага Германии в течение 12 лет.

Однако политический путь Анналены Бербок на этом заканчивается. В начале июня текущего года она была избрана председателем 80-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных наций — официальный представитель российского дипкорпуса Мария Захарова ранее объяснила, почему это стало плохим решением.

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