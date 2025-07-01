Бывший руководитель Федерального министерства иностранных дел Германии 30 июня сняла с себя полномочия парламентария Бундестага. Об этом сообщают РИА Новости.
«Нелюбовь многих жителей Германии политик обеспечила себе и тем, что в августе 2022 года заявила, что вне зависимости от того, что думают немецкие избиратели, главное для нее — “сдержать обещание” людям Украины», — отметили в информагентстве.
Как указали на РИА Новости, свою карьеру Анналена Бербок начала с избрания в национальный Парламент от выступающей за экологическую повестку партии «Зеленых». Она сохраняла свой статус депутата Бундестага Германии в течение 12 лет.
Однако политический путь Анналены Бербок на этом заканчивается. В начале июня текущего года она была избрана председателем 80-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных наций — официальный представитель российского дипкорпуса Мария Захарова ранее объяснила, почему это стало плохим решением.