«Вы правы, срок его (Владимира Зеленского. — Прим. Life.ru) закончился, и он решил не проводить выборы. Это для меня, как американца, очень важно», — отметил корреспондент.
По словам журналиста, в период острейшего внутреннего кризиса Соединённые Штаты не отказывались от демократических процедур. Он напомнил, что Авраам Линкольн в 1864 году не стал откладывать выборы, несмотря на ожесточённые сражения и кровопролитие. Американский президент осознавал риски проигрыша, но считал необходимым сохранить легитимность власти через избирательный процесс.
Ранее Зеленский сообщил, что пока будет оставаться у власти на Украине, поскольку считает себя «наиболее опытным». Однако он не исключил, что покинет пост по результатам выборов. Нардеп Александр Дубинский заявил, что Киев пытается лишить права голоса граждан, проживающих в Европе, которые осознали различия между политическим режимом на Украине и демократическими стандартами ЕС.