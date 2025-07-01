Ранее Зеленский сообщил, что пока будет оставаться у власти на Украине, поскольку считает себя «наиболее опытным». Однако он не исключил, что покинет пост по результатам выборов. Нардеп Александр Дубинский заявил, что Киев пытается лишить права голоса граждан, проживающих в Европе, которые осознали различия между политическим режимом на Украине и демократическими стандартами ЕС.