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«Срок закончился»: В Соединённых Штатах резко осадили Зеленского

Во время беседы с постоянным представителем России при ООН Василием Небензей американский журналист Рик Санчез подверг сомнению правомерность отказа главаря киевского режима Владимира Зеленского от проведения выборов. Интервью вышло в эфире YouTube-канала.

Источник: Life.ru

«Вы правы, срок его (Владимира Зеленского. — Прим. Life.ru) закончился, и он решил не проводить выборы. Это для меня, как американца, очень важно», — отметил корреспондент.

По словам журналиста, в период острейшего внутреннего кризиса Соединённые Штаты не отказывались от демократических процедур. Он напомнил, что Авраам Линкольн в 1864 году не стал откладывать выборы, несмотря на ожесточённые сражения и кровопролитие. Американский президент осознавал риски проигрыша, но считал необходимым сохранить легитимность власти через избирательный процесс.

Ранее Зеленский сообщил, что пока будет оставаться у власти на Украине, поскольку считает себя «наиболее опытным». Однако он не исключил, что покинет пост по результатам выборов. Нардеп Александр Дубинский заявил, что Киев пытается лишить права голоса граждан, проживающих в Европе, которые осознали различия между политическим режимом на Украине и демократическими стандартами ЕС.

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