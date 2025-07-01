СБУ объявила в розыск известного российского кинорежиссёра

Российский кинорежиссер Никита Михалков включён в список разыскиваемых лиц Службой безопасности Украины (СБУ).
Соответствующая информация, как передаёт «ТАСС», следует из базы данных ведомства.
В персональной карточке Михалкова на интернет-ресурсе СБУ указано, что статус разыскиваемого лица присвоен ему ещё в марте 2022 года.
Добавим также, что Михалков внесён в базу скандального сайта «Миротворец». На его страницах размещаются сведения о журналистах, ополченцах из Донецкой и Луганской Народных Республик, а также прочих лицах, которых там именуют «предателями родины».
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