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СБУ объявила в розыск известного российского кинорежиссёра

Российский кинорежиссер Никита Михалков включён в список разыскиваемых лиц Службой безопасности Украины (СБУ).

Российский кинорежиссер Никита Михалков включён в список разыскиваемых лиц Службой безопасности Украины (СБУ).

Соответствующая информация, как передаёт «ТАСС», следует из базы данных ведомства.

В персональной карточке Михалкова на интернет-ресурсе СБУ указано, что статус разыскиваемого лица присвоен ему ещё в марте 2022 года.

Добавим также, что Михалков внесён в базу скандального сайта «Миротворец». На его страницах размещаются сведения о журналистах, ополченцах из Донецкой и Луганской Народных Республик, а также прочих лицах, которых там именуют «предателями родины».

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