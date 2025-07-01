Ранее президент Кубы Мигель Диас-Канель осудил слова американского лидера Дональда Трампа о вкладе США в победу во Второй мировой войне. Диас-Канель считает, что Запад целенаправленно искажает и принижает вклад СССР в историю. Он также отметил, что Соединённые Штаты поддерживают ужесточение блокады Кубы и расширение НАТО к границам с Россией.